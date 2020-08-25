Лавров: Россия поддерживает стремление Азербайджана получить статус наблюдателя в ШОС

Россия поддержит обращение Азербайджана о получении статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Лаврова, он обсудил с азербайджанским коллегой укрепление координации в многосторонних структурах, включая ШОС. Баку в этой организации имеет статус партнера по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя, отметил российский министр. "Мы будем поддерживать такое обращение", - подчеркнул он.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В ее работе также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).