В период пандемии Kontakt Home оказывает услуги своим клиентам посредством онлайн-магазина kontakt.az . Доставляя в течение дня более 10 000 товаров, Kontakt Home бросает вызов самому себе и предоставляет 5% дополнительной скидки за каждый задержанный при доставке заказ.

Kontakt Home придает большое значение удобству своих клиентов. Именно поэтому сеть магазинов продолжает радовать их бесплатной, быстрой и безопасной доставкой.

Это условие распространяется и на товары, приобретенные уже со скидкой. То есть, даже если на заказанный продукт предоставляется скидка, а при доставке возникнет задержка, все равно на этот заказ будет предоставлена дополнительная скидка в 5%.

Для удовлетворения растущего спроса клиентов в последние несколько месяцев Kontakt Home привлек на работу в Call-центр, отдел онлайн-кредитования, а также в службу доставки десятки новых сотрудников.

Заказы доставляются бесплатно по любому адресу внутри Баку, Апшерона, Сумгаита, Гянджи (Дашкесана, Шамкира, Геранбоя, Мингячевира, Самуха, Гёйгеля), Габалы (Шеки, Огуза, Агдаша, Гёйчая, Исмаиллы) и Масаллы (Джалилабада, Ярдымлы, Лерика, Лянкярана, Астары).

С процессом оформления заказа можно ознакомиться по нижеследующему видео.