В Иране рассказали об «историческом» поражении США

США потерпели еще одно поражение, после того как Совбез ООН отказался дать ход запросу Вашингтона на восстановление санкций против Тегерана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Вероятно, впервые в истории Совета Безопасности менее чем за десять дней один из постоянных членов СБ столкнулся с одним большим нет», - добавил Хатибзаде, имея в виду, что ранее Совбез ООН также не поддержал резолюцию Вашингтона о продлении оружейного эмбарго для Тегерана.

Накануне члены Совбеза ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231 законным – подавляющее большинство стран в СБ считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг. Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани отказался дать ход запросу США на восстановление санкций против ИРИ.

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.