Алхас Исмаилов, отдел социума; фото и видео предоставлены жителями Дашкесана 15:48

Память – категория не только индивидуальная, есть память и коллективная. Каждая нация накапливает в своей памяти общие и важные фрагменты прошлого. Это традиции, исторические события, мифы и легенды, разного рода сооружения – все, что значимо для каждого сообщества людей. По ним можно лучше понять тех, кто жил до нас, и глубже узнать самих себя, потому что все мы являемся преемниками предыдущих культур. Но эта живая связь времен легко теряется, стирается из общей памяти, если исчезает материальное подтверждение жизни прежних поколений. И нация становится похожа на человека, страдающего провалами в памяти – что-то важное ускользает из его жизни, опыт прежних лет оказывается утраченным. Для народа – это утрата его национального самосознания. Разрушая памятники материальной культуры или позволяя им разрушаться, мы создаем провалы в памяти будущих поколений. Если нам посчастливилось увидеть, прикоснуться хотя бы к камням древности, то им не удастся и этого.

Нынешнее руководство Азербайджана, сознавая это, делает очень многое, чтобы памятники истории и культуры не исчезли из нашей жизни и остались материальным и духовным наследием в будущем. Понятно, что охватить сразу все, сохранить и, насколько можно, воссоздать все древние крепости и храмы, которых в нашей древней стране немало, сложно. Но очень обидно, когда всего лишь из-за пренебрежения чиновников с лица земли постепенно исчезают уникальные сооружения, свидетельствующие о древности и высокой духовной культуре нации. Именно такое сейчас происходит в Дашкесане, где скоро может не остаться не только самих памятников, но даже их руин. Как сообщает читатель haqqin.az, из-за вопиющего равнодушия чиновников Минкультуры и разных его структур албанские храмы раннего средневековья в селе Дастафур и Габаг Тепе Дашкесанского района могут в ближайшее время сровняться с землей. В таком же состоянии пребывают и памятники тысячелетней давности в селах Хошбулаг, Баян, Амирван. «В селе Хошбулаг было два храма. Один давно в крайне в аварийном состоянии, другой, к сожалению, уже полностью развалился. Не говоря уже о том, что это культурное достояние нации оказалось никому не нужным, бесхозным, местные чиновники даже не препятствовали тому, что люди растаскивают древние камни по своим подворьям», - пишут нам жители Дашкесана. Катастрофическому состоянию исторических памятников, в частности удино-албанской церкви Кала-Гергец в Огузе, храмов в селе Тубикенд в Исмаилллинском районе haqqın.az посвятил не одну статью, но ответственные за их сохранность ведомства так ничего и не предприняли. Уместно, на наш взгляд, вспомнить в этой связи недавние страсти, кипевшие вокруг Кешикчидаг в Грузии. Тогда один за другим представители различных структур говорили, как важен этот памятник для нашей истории и культуры. Однако куда более древние и ценные свидетельства нашей истории в самой стране при попустительстве чинуш приходят в упадок и постепенно исчезают.

А ведь по закону Азербайджана «Об охране памятников истории и культуры» лица, нарушившие его установки, несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность. Похоже, не особо заинтересовано в восстановлении старинных сооружений и руководство Дашкесанского, Исмаиллинского, Огузского и других районов. Предположим ему, обремененному хозяйственными заботами, делами, так сказать, насущными, не до духовного наследия, но ведь именно эти албанские памятники, большинство из которых относится к VI-VII векам, могут стать источником благополучия региона. Это реальная возможность вывести унылый национальный кебабно-кутабный туризм на более высокий уровень - привлечь почитателей старины со всего мира к историческим достопримечательностям нашей страны. В соседней Турции, кстати, ежегодно такие места посещает до 20 млн туристов, и казна государства заметно пополняется. «Такое вот отношение Минкультуры и других ответственных за это ведомств, да и местных чиновников к историческим памятникам в нашем районе. Всего в селах Зайлик, Баян, Гушчу и других находится семь памятников албанской эпохи. Правильно их называть храмами, а не церквями, так как они были сооружены до появления понятия «церковь», - замечает глава общественно-политического и гуманитарного отдела ИВ Дашкесана Эльмар Алиев. Как рассказал чиновник haqqin.az, в Минкультуры при руководстве им Абульфаза Гараева от Исполнительной власти района неоднократно направлялись письма по поводу плачевного состояния албанских храмов. Последнее было отправлено совсем недавно. Между тем все перечисленные памятники в 2010-2011 годах проинвентаризованы сотрудниками Минкультуры совместно со специалистами НАНА, была проведена и паспортизация территорий, где они расположены. Тогда же соответствующие документы были переданы в Агентство по туризму.

«Храмы времен Кавказской Албании представляют, несомненно, большой туристической интерес. Общественность Дашкесана настаивает, чтобы они были восстановлены и задействованы в туристическом потенциале региона. Пока они, однако, охраняются как обычные сооружения, то есть в лучшем случае к ним не подпускают пасущийся скот. Вообще же восстановление и сохранение памятников - миссия Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры. Сигналы о безобразном состоянии исторических строений регулярно передавались в эту службу с 2012 года по нынешнее время. Но каждый раз получали только стандартную отписку - «принято во внимание», - утверждает представитель Дашкесанской ИВ. В реставрации и ремонте нуждается не только храм в Дастафуре, но и аналогичный памятник в селе Баян. Вместе с тем, как отметил, Э.Алиев, за последние 50 лет в Дашкесане не построен ни один новый объект культуры. В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия - ведомстве, непосредственно отвечающем за сохранность исторических памятников страны, haqqin.az заявили, что храмы в Дастафуре и Галатапе не попали в подготовленный в 2001 году государственный реестр исторических памятников. То есть получается, что много лет эта госслужба вообще не знала об их существовании. Как сообщил haqqin.az пресс-секретарь этого учреждения Фариз Гусейнли, согласно госпрограмме по историческим памятникам, с 2014 года проводятся мониторинги исторических объектов, и этот процесс завершится в текущем году. По результатам мониторинга албанские храмы попали в список недавно обнаруженных памятников, и до конца 2020 года они будут внесены в список охраняемых государством исторических объектов. Казалось бы, наконец, но, по словам Ф.Гусейнли, специалистам НАНА предстоит еще дать заключение об архитектурном значении храмов, а Кабинету министров утвердить их новый статус. После этого храмы в Дашкесане и Исмаилы внесут в перечень памятников, нуждающихся в реставрации, для чего надо будет составить и утвердить инвестиционный план по их восстановлению. То есть бюрократическая волокита может опять затянуться на годы…