Джейхун Байрамов: переговорный процесс не должен быть имитацией

Урегулирование нагорно- карабах ского конфликта должно сопровождаться предметным разговором всех сторон, а не превращаться в имитацию переговоров. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы считаем, что существует достаточно серьезная нормативно-правовая база и что переговорный процесс должен идти относительно документов, принятых международными организациями, в первую очередь это четыре резолюции Совбеза ООН и ряд других документов, которые в последующие годы были приняты международными организациями. С этой точки зрения, как уже было отмечено, мы являемся сторонниками продолжения переговорного процесса, но мы считаем, что переговорный процесс должен идти вокруг очень конкретных вопросов, он должен быть субстантивным, а не имитацией", - сказал Джейхун Байрамов.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что все действия и заявления, которые служат подрыву переговорного процесса, должны осуждаться международным сообществом, в первую очередь сопредседателями Минской группы ОБСЕ.