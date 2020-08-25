На одной из основных магистралей столицы Бразилии установлен билборд с призывом остановить агрессию Армении против Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщил посол Азербайджана в Бразилии Эльхан Полухов.

«Армения, останови агрессию против Азербайджана!» Такая надпись красуется на самой оживленной трассе столицы Бразилии, которая ведет в аэропорт. В Бразилии проживают свыше 100 тысяч армян, и всего пять азербайджанцев. Но мы здесь!», - сказал посол.