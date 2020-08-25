Стало известно о рисках распространения чумы в Китае

Как отмечает издание, подобные опасения возникли после того, как в центральном районе Монголии выявили три новых случая инфицирования, а власти страны объявили, что теперь 17 из 21 монгольского региона находятся в зоне риска дальнейшего распространения чумы. Всего на данный момент в Монголии с начала 2020 года зафиксировано 16 случаев заражения.

При этом стало известно и о летальных случаях уже на территории Китая. Так, сообщается, что с начала августа в китайском автономном районе Внутренняя Монголия зафиксировано два случая смерти от чумы. В начале месяца скончался житель города Баотоу, у которого была диагностирована кишечная форма чумы. Спустя несколько дней в городе Баян-Нур умер второй инфицированный — у него выявили бубонную форму.

После этого власти Баотоу признали, что город может столкнуться с эпидемией бубонной чумы. До конца года в населенном пункте будет действовать особый режим.

К настоящему времени чума в Китае практически побеждена, однако отдельные случае инфицирования все еще встречаются. Последняя крупная вспышка заболевания произошла в стране в 2009 году. Тогда жертвами чумы стали несколько человек в городе Цзыкэтань в провинции Цинхай.

14 июля в Монголии была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы. В конце июля бубонную чуму заподозрили у жителя района Улиастай провинции Завхан на западе Монголии. После этого в регионе был введен бессрочный карантин.