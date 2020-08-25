Сергей Лавров: Рассчитываем, что то, что произошло в июле, больше не повторится
"Мы очень рассчитываем на то, что то, что произошло в июле, больше не повторится и будем вместе с другими заинтересованными странами и друзьями – Азербайджаном и Арменией всячески этому способствовать", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Отвечая на вопрос "Москва-Баку" на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, какими видятся перспективы переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию после недавней эскалации на границе между Азербайджаном и Арменией, глава российского МИД заявил, что "руководствоваться нужно тем, теми решениями, которые приняты международным сообществом, включая и резолюции Совета Безопасности ООН, которые преследовали немедленную задачу в то время – остановить войну и, включая, конечно же, разработанные на последующих этапах параметры переговорного процесса с целью мирного урегулирования. Они разрабатывались в рамках ОБСЕ, где была создана Минская группа, сопредседателями которой сейчас являются Россия, Соединенные Штаты и Франция".
"По линии сопредседательства Минской группы ОБСЕ вместе со сторонами – с Арменией и с Азербайджаном наработан целый массив документов с разной степенью детализации подходов, но единых в главной своей цели – решать проблему на основе принципов, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций и в Хельсинкском заключительном акте ОБСЕ. Есть целый ряд документов, под которыми стоят подписи президентов и министров иностранных дел Азербайджана и Армении вместе с сопредседателями – с Россией, Францией и Соединенными Штатами Америки, пусть в самых общих чертах, но закреплен комплексный подход к урегулированию, который в итоге должен вывести нас на окончательное решение этой проблемы", - отметил глава МИД РФ.
"Сопредседатели планируют, планировали, по крайней мере, посетить в следующем месяце регион – Баку и Ереван. Планировалось и на каком-то этапе организовать очередной контакт между министрами иностранных дел с помощью сопредседателей. ...Конечно, необходимо нормализовать ситуацию, включая прекращение каких-либо инцидентов уже не в районе Карабаха и сопредельных районов, а в районе непосредственно азербайджано-армянской границы. Мы очень рассчитываем на то, что то, что произошло в июле, больше не повторится и будем вместе с другими заинтересованными странами и друзьями – Азербайджаном и Арменией всячески этому способствовать", - заявил Сергей Лавров.