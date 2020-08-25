Сергей Лавров: Рассчитываем, что то, что произошло в июле, больше не повторится

"Мы очень рассчитываем на то, что то, что произошло в июле, больше не повторится и будем вместе с другими заинтересованными странами и друзьями – Азербайджаном и Арменией всячески этому способствовать", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.



Отвечая на вопрос "Москва-Баку" на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, какими видятся перспективы переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию после недавней эскалации на границе между Азербайджаном и Арменией, глава российского МИД заявил, что "руководствоваться нужно тем, теми решениями, которые приняты международным сообществом, включая и резолюции Совета Безопасности ООН, которые преследовали немедленную задачу в то время – остановить войну и, включая, конечно же, разработанные на последующих этапах параметры переговорного процесса с целью мирного урегулирования. Они разрабатывались в рамках ОБСЕ, где была создана Минская группа, сопредседателями которой сейчас являются Россия, Соединенные Штаты и Франция".