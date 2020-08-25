Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву: «Вы настоящий друг России…»
Президент России Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня ее рождения, сообщает АзерТАдж.
В письме отмечается, что Мехрибан Алиева как настоящий друг России вносит существенный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между двумя странами.
«Убежден, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться во всех областях на благо российского и азербайджанского народов. От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет вашей семье», - говорится в поздравительном письме президента России.