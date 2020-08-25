Украина продлевает карантин и закрывает границу

Правительство Украины рассмотрит продление карантина в стране еще на два месяца, также планируется продлить действие карантинного зонирования минимум до 1 ноября. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим продлении карантина минимум на два месяца ...до ноября он будет действовать в такой форме, как мы его применяем", - сказал Шмыгаль.

Также Кабинет министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. Вместе с тем для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен.

"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине", - сказал премьер-министр.

Это ограничение также не будет касаться иностранных граждан, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.

По итогам заседания было принято решение продлить карантин до ноября, с 29 августа до 28 сентября запретить в Украину въезд иностранцам (кроме имеющих вид на жительство) и запретить работу ночных клубов и развлекательных заведений.