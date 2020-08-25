Ливень в Москве затопил Третьяковскую галерею фото; видео
В Москве из-за проливного дождя затопило здание Третьяковской галереи на Крымскому валу, сообщает РИА Новости.
Сотрудники эвакуируют посетителей и пытаются спасти экспонаты.
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Это помещение с прохудившейся крышей, через которую льет дождь - не здание деревенского ДК в усть-пердюйске, это - Третьяковская галерея. Сегодняшний дождь стал причиной потопа в Третьяковке. Сейчас работники галереи пытаются защитить шедевры от наводнения. Редких посетителей, впрочем, это не особо смущает, и они продолжают рассматривать картины под умиротворяющий звук потоков льющейся воды. #третьяковскаягалерея #третьяковка #потопвтретьяковке #третьяковкузатопило #денегнетновыдержитесь