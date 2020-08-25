Власти курортной провинции Анталья на юге Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса ввели запрет на проведение пенных вечеринок. Об этом говорится в заявлении администрации провинции.

"В связи с решением общественного совета по охране здоровья провинции Анталья для защиты наших граждан от коронавируса вводится запрет на проведение пенных вечеринок, в том числе с использованием цветного дыма и порошка на расположенных в нашей провинции пляжах, платформах, транспортных средствах (яхтах, катерах, круизных лайнерах и т.д.)", - отмечается в заявлении.

В администрации указали, что участники подобных мероприятий зачастую избегают использования масок и не соблюдают социальную дистанцию, что повышает риск распространения коронавируса. Нарушителям нового постановления придется заплатить штраф в размере 3 150 турецких лир ($428) или же отбыть тюремное заключение сроком от двух месяцев до одного года. Компании, выступающие в качестве организаторов таких вечеринок, будут лишаться лицензий.