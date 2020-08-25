24 китайские компании попали в черный список США

Министерство торговли США внесло в черный список 24 китайские государственные компании в связи с приписываемым им оказанием помощи Пекину в осуществлении насыпных работ в акватории Южно-Китайского моря.

"Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне", - цитирует ТАСС заявление американского ведомства.

Параллельно с этим госсекретарь Майкл Помпео объявил о введении визовых ограничений в отношении граждан КНР, причастных к насыпным работам в акватории Южно-Китайского моря.