Из-за коронавируса Давосский форум перенесли с зимы на лето

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, более известная проведением ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса и политические лидеры.

Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за СOVID-19, сообщает Коммерсант.

"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

По его словам, решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке, передает РИА Новости.

Даты проведения новой ежегодной встречи ВЭФ будут объявлены позднее.