Плененный армянский командир: «Я хочу остаться в Азербайджане и служить вашему государству»

Плененный командир армянской диверсионной группы старший лейтенант Гурген Алавердян выступил с видеообращением, в котором признается, что был направлен для совершения диверсии на боевых постах азербайджанской армии в направлении Геранбойского района. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на распространенный пресс-центром Службы государственной безопасности Азербайджана видеоматериал.

«В июле 2020 года командир воинской части полковник Вазген Вартанян вызвал меня к себе вместе с несколькими разведчиками и сказал, чтобы по поручению высшего командования мы подготовились к операции по совершению диверсии на боевых позициях Азербайджана в направлении Геранбойского района, уничтожению максимально возможного количества азербайджанских солдат и их пленению.

После этого мы на протяжении 20 дней проходили спецподготовку, изучали территорию и выжидали выгодные погодные условия. 23 августа в 02:30 диверсионная группа под моим командованием, воспользовавшись туманной погодой, начала двигаться в сторону азербайджанских позиций в Геранбойском районе. Но когда мы вторглись на территорию боевого поста, прозвучал сигнал тревоги, и мы были вынуждены отступить. Членам моей группы удалось бежать, но из-за тумана я не смог точно определить направление и был взят в плен», - сказал Алавердян.

Гурген Алавердян добавил, что не хотел продолжать службу на оккупированных территориях Азербайджана, но как военнослужащий был вынужден оставаться там.

«Я раскаиваюсь в совершенном. Хочу заявить, что многих военнослужащих Вооруженных сил Армении так же, как и меня, заставляют служить на оккупированных территориях Азербайджана. Вопреки моим ожиданиям после пленения я не столкнулся с бесчеловечным обращением и не подвергался пыткам. У меня нет жалоб к условиям содержания и питания. Я хочу остаться в Азербайджане и служить этому государству. Я также понял, что у армянской армии нет шансов противостоять Вооруженным силам Азербайджана», - заявил Алавердян.