Ученые нашли связь между ожирением и смертностью от COVID-19

Лишний вес повышает риск смерти от коронавируса почти в полтора раза, ожирение также может снизить эффективность вакцины от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, лишний вес на 48% повышает риск смерти от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Также, считают ученые, вакцина от COVID-19 может быть менее эффективна для людей с ожирением.

По мнению ученых, люди с индексом массы тела выше 30 больше рискуют заразиться коронавирусом. Риск для людей с ожирением подхватить вирус увеличивается на 113%, а риск попасть в реанимацию — на 74%.

Для исследования был проведен мета-анализ, который объединил данные многих научных изысканий, проведенных по всему миру. В частности, это исследования из Италии, Франции, Великобритании, США и Китая.