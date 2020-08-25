Благотворительная акция врачей в детском доме №1 фото, видео
Республиканский диагностический центр провел благотворительную акцию в детском доме № 1 в поселке Шаган.
Как известно, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оказывает большую поддержку решению проблем детей. Постоянно реализуются инициативы и проекты, являющиеся проявлением большого гуманизма Мехрибан Алиевой. Ведется работа по обеспечению социальной защиты детей, нуждающихся в особой заботе.
Сегодня сотрудники Республиканского диагностического центра провели благотворительную акцию в расположенном в поселке Шаган Учреждении по оказанию социальных услуг для детей с ограниченными физическими возможностями №1.
Профессиональные врачи клиники на протяжении нескольких часов проводили обследование детей, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем. Группа врачей, включая и главврача Республиканского диагностического центра, провела дополнительные консультации и предложила новые методы лечения.
Отметим, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Учреждении по оказанию социальных услуг для детей с ограниченными физическими возможностями №1 были созданы современные условия для сотен детей.