Всего за сутки: 148 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 1 904
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом, 91 пациент вылечился, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 35 707 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 33 281 пациент вылечился, 522 - скончались, 1 904 - продолжают лечение в больницах особого режима.
За прошедшие сутки для выявления зараженных коронавирусом проведен 6 791 тест, в целом - 892 070 тестов.