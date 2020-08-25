Благотворительная медицинская акция для ветеранов войны и труда

18:23

Сегодня в пансионате для ветеранов войны и труда (поселок Бильгя) была проведена совместная благотворительная акция Фонда Гейдара Алиева и Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета. Эта акция положила начало совместному благотворительному проекту Фонда и Управления под названием «Здоровье наших пожилых».

На мероприятии перед собравшимися выступил начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета генерал-майор Джейхун Мамедов. В своем приветствии он, в частности, сказал: “В Азербайджане день ото дня государство оказывает всё большую заботу о пожилых людях, их социальные проблемы, проблемы со здоровьем непрестанно находятся в центре внимания руководства страны. Наряду с государством большой вклад в осуществление мероприятий и проектов в этом направлении вносит и Фонд Гейдара Алиева. Результаты этого внимания и этой заботы можно наглядно видеть здесь на примере условий, созданных в этом замечательном пансионате для ветеранов войны и труда. Я очень рад, что сегодня Управление медицинской службы ГТК имеет возможность присоединиться к благотворительной акции, которую Фонд Гейдара Алиева проводит для обитателей пансионата. Мы привлекли к этой акции бригаду высокоспециализированных врачей Центрального таможенного госпиталя. Наша задача – провести медицинское обследование пожилых людей, которые здесь проживают, с тем чтобы помочь своевременно выявить имеющиеся у них заболевания и предотвратить их осложнения. Я должен подчеркнуть, что сегодняшняя акция не носит одноразовый характер, а дает старт долгосрочному совместному проекту Фонда Гейдара Алиева и нашего Управления, который будет осуществляться на регулярной основе». Пользуясь возможностью, Джейхун Мамедов от имени собравшихся прочитал поздравления по случаю дня рождения президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой и пожелал Мехрибан ханум крепкого здоровья, долгих лет жизни и еще больших успехов в ее славных делах. От своего имени, от имени подведомственного медицинского персонала, а также от имени ковид-больных, проходивших лечение в Центральном таможенном госпитале Джейхун Мамедов также выразил Мехрибан ханум Алиевой глубокую признательность за созданные в медицинских учреждениях страны прекрасные условия и возможности для лечения и выздоровления короновирусных больных.

Далее врачи Центрального таможенного госпиталя провели необходимые медицинские обследования пожилых жителей пансионата, предоставили им свои рекомендации и сделали необходимые медицинские назначения. В рамках мероприятия врачебная бригада в общей сложности провела кардиологические, ультразвуковые, Доплер, офтальмологические и другие исследования для более чем 150 пожилых людей, проживающих в этом заведении.

В завершение мероприятия директор пансионата для ветеранов войны и труда Самира Мусаева и обитатели пансионата выразили свою благодарность за проведение этой благотворительной акции президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой. Выступившие также поблагодарили начальника Управления медицинской службы ГТК Джейхуна Мамедова и его сотрудников за проявленную заботу. По словам директора пансионата Самиры Мусаевой, «такого рода благотворительные акции позволяют проживающим в этом пансионате пожилым людям почувствовать себя окруженными вниманием и заботой, что само по себе имеет большое и благоприятное значение для их здоровья и бодрости.