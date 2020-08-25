Благотворительная медицинская акция для ветеранов войны и труда
Сегодня в пансионате для ветеранов войны и труда (поселок Бильгя) была проведена совместная благотворительная акция Фонда Гейдара Алиева и Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета.
Эта акция положила начало совместному благотворительному проекту Фонда и Управления под названием «Здоровье наших пожилых».
На мероприятии перед собравшимися выступил начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета генерал-майор Джейхун Мамедов. В своем приветствии он, в частности, сказал:
“В Азербайджане день ото дня государство оказывает всё большую заботу о пожилых людях, их социальные проблемы, проблемы со здоровьем непрестанно находятся в центре внимания руководства страны. Наряду с государством большой вклад в осуществление мероприятий и проектов в этом направлении вносит и Фонд Гейдара Алиева. Результаты этого внимания и этой заботы можно наглядно видеть здесь на примере условий, созданных в этом замечательном пансионате для ветеранов войны и труда.
Я очень рад, что сегодня Управление медицинской службы ГТК имеет возможность присоединиться к благотворительной акции, которую Фонд Гейдара Алиева проводит для обитателей пансионата. Мы привлекли к этой акции бригаду высокоспециализированных врачей Центрального таможенного госпиталя. Наша задача – провести медицинское обследование пожилых людей, которые здесь проживают, с тем чтобы помочь своевременно выявить имеющиеся у них заболевания и предотвратить их осложнения. Я должен подчеркнуть, что сегодняшняя акция не носит одноразовый характер, а дает старт долгосрочному совместному проекту Фонда Гейдара Алиева и нашего Управления, который будет осуществляться на регулярной основе».
Пользуясь возможностью, Джейхун Мамедов от имени собравшихся прочитал поздравления по случаю дня рождения президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой и пожелал Мехрибан ханум крепкого здоровья, долгих лет жизни и еще больших успехов в ее славных делах. От своего имени, от имени подведомственного медицинского персонала, а также от имени ковид-больных, проходивших лечение в Центральном таможенном госпитале Джейхун Мамедов также выразил Мехрибан ханум Алиевой глубокую признательность за созданные в медицинских учреждениях страны прекрасные условия и возможности для лечения и выздоровления короновирусных больных.
Далее врачи Центрального таможенного госпиталя провели необходимые медицинские обследования пожилых жителей пансионата, предоставили им свои рекомендации и сделали необходимые медицинские назначения. В рамках мероприятия врачебная бригада в общей сложности провела кардиологические, ультразвуковые, Доплер, офтальмологические и другие исследования для более чем 150 пожилых людей, проживающих в этом заведении.
В завершение мероприятия директор пансионата для ветеранов войны и труда Самира Мусаева и обитатели пансионата выразили свою благодарность за проведение этой благотворительной акции президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой. Выступившие также поблагодарили начальника Управления медицинской службы ГТК Джейхуна Мамедова и его сотрудников за проявленную заботу.
По словам директора пансионата Самиры Мусаевой, «такого рода благотворительные акции позволяют проживающим в этом пансионате пожилым людям почувствовать себя окруженными вниманием и заботой, что само по себе имеет большое и благоприятное значение для их здоровья и бодрости.
Медицинские мероприятия, проведенные в рамках этой акции, несомненно, в первую очередь положительно скажутся на настроении этих пожилых людей, на их моральном духе. Такие мероприятия дарят каждому пожилому человеку чувство любви, востребованности. Эти люди имеют возможность еще раз убедиться, что они не забыты, они не одиноки, что государство постоянно печется о них и приходит им на помощь».
Затем проживающим в пансионате были розданы подарки от Фонда Гейдара Алиева.