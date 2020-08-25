Путин: Беларусь одной из первых получит российскую вакцину

Беларусь станет одной из первых стран, которые получат российскую вакцину от коронавируса, сказал на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

"Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", - сказал российский лидер, сообщает ТАСС.

Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой довести до конца эту работу вместе с коллегами из Беларуси.