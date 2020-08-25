Иран допустит МАГАТЭ на спорные объекты
Власти Ирана решили предоставить доступ Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения инспекций на двух спорных объектах, где агентство подозревало хранение незаявленного ядерного материала. Об этом сообщило МАГАТЭ в совместном заявлении с иранскими властями.
"Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум площадкам, указанным МАГАТЭ, и содействует проверкам МАГАТЭ для решения этих вопросов. Были согласованы даты доступа МАГАТЭ и проверок", - говорится в заявлении агентства, передает ТАСС.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне прибыл с первым визитом в Тегеран, он встретился с вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи и главой МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом.