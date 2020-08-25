После расследования haqqin.az: груз с опасным веществом вывозят из Астары в Сумгаит

Ранее haqqin.az писал, что в середине июня этого года компания Old Line Georgia, оплатив товар продавцу в Иране, договорилась с ООО One Touch Trade and Logistics о транспортировке 110 тонн серной кислоты через Азербайджан в Грузию. Согласно соглашению, груз должен был быть принят на железнодорожном терминале в Астаре и до 30 июня доставлен в Грузию. Груз поступил из Ирана на терминал в Астаре, где был принят и помещен в контейнеры. Однако потом его хозяину сообщили, что ОАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отказывается этот груз перевозить, потому что грузинская сторона не хочет его принимать.

Как сообщили источники haqqin.az в АЖД, предпринимателю разъяснили ситуацию с его грузом, подтвердив, что грузинская сторона пока не дала согласия на его ввоз в Грузию. В ходе встречи представителей АЖД с предпринимателем было достигнуто взаимопонимание. Учитывая сложившуюся рискованную ситуацию, предприниматель принял решение о транспортировке груза на станцию Сумгаит.

В то же время, как заявил haqqin.az начальник отдела по связям с общественностью ООО ADY Express Ильхам Абдулов, согласно договору о межгосударственных грузоперевозках, до транспортировки грузов необходимо достичь предварительной договоренности с управлением железных дорог страны, которая принимает груз.

«При транзите через территорию Азербайджана грузов из Ирана применяются те же процедурные правила. Таким образом, для того, чтобы этот груз был транзитом доставлен из Ирана в Грузию по маршруту Астара - Беюк-Кясик, должно быть получено согласие железных дорог Грузии. В противном случае несогласованный груз может быть задержан на границе, а его владельцу нанесен большой финансовый ущерб. По этой причине согласование данного груза важно в первую очередь для его владельца. Несмотря на то, что при приеме этого груза на терминале в иранской Астаре в качестве пункта доставки была указана станция Сумгаит, после перехода груза на территорию Азербайджана место назначения было изменено на станцию Рустави в Грузии», - отметил Ильхам Абдулов.

По его словам, компания Old Line 6 июня и 25 июля доставила аналогичный груз в Сумгаит и транзитом через территорию России переправила его в Украину. И эта транспортировка прошла беспрепятственно.

«С начала июня железные дороги Грузии наложили запрет на прием грузов, идущих из Ирана. В сложившейся ситуации «Азербайджанские железные дороги» также столкнулись с финансовыми потерями. По этому маршруту ежемесячно перевозилось около 10 тысяч тонн грузов, а сейчас мы не может осуществлять их транзит. «Азербайджанские железные дороги» проинформировали правительство Азербайджана о возникшей проблеме, попросив помощь в ее решении. Что касается конкретно груза, указанного в статье haqqin.az, то в администрацию железных дорог Грузии еще 18.08.2020 было направлено обращение, чтобы его приняли», - заверил он.