После расследования haqqin.az: груз с опасным веществом вывозят из Астары в Сумгаит

Владельца ООО Old Line Trading Хикмета Мамедова пригласили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» для прояснения ситуации с опасным грузом серной кислоты, который застрял на Астаринской таможне.

Ранее haqqin.az писал, что в середине июня этого года компания Old Line Georgia, оплатив товар продавцу в Иране, договорилась с ООО One Touch Trade and Logistics о транспортировке 110 тонн серной кислоты через Азербайджан в Грузию. Согласно соглашению, груз должен был быть принят на железнодорожном терминале в Астаре и до 30 июня доставлен в Грузию. Груз поступил из Ирана на терминал в Астаре, где был принят и помещен в контейнеры. Однако потом его хозяину сообщили, что ОАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отказывается этот груз перевозить, потому что грузинская сторона не хочет его принимать.