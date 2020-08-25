Со счетом 1:0 ведет " Карабах ", и к тому же соперник в меньшинстве.

Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным. Напомним, что в 1-м квалификационном раунде «Карабах» в Баку разгромил «Силекс» из Северной Македонии – 4:0. «Шериф» же на своем поле взял верх над «Фолой» из Люксембурга – 2:0.

«Карабах» и «Шериф» дважды встречались в еврокубках, и оба раза дальше проходил чемпион Азербайджана. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2017/18 агдамцы после нулевой ничьи в Баку победили в Тирасполе со счетом 2:1 и в первый и пока в последний раз вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов. А затем еще и одолели датский «Копенгаген», что позволило добиться исторического выхода в групповую стадию.

Второе свидание сильнейших клубов Азербайджана и Молдовы состоялось в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2018/19. У себя «Шериф» выиграл 1:0, но затем был бит в Баку – 0:3. Если «Карабах» пройдет «Шериф», то 15 или 16 сентября сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоится 31 августа. Если же «Карабах» уступит молдованам, то 17 сентября поборется в 3-м раунде Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 1 сентября.