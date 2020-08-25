Лига чемпионов: «Карабах» выигрывает у «Шерифа» У соперника удаление; обновлено 20:46
Первый тайм завершился.
Со счетом 1:0 ведет "Карабах", и к тому же соперник в меньшинстве.
* * * 20:38
На 37-й минуте с поля удален футболист «Шерифа» Анатоль Абанг.
* * * 20:22
«Карабах» открывает счет в матче!
На 22-й минуте с пенальти отличился новобранец клуба Урош Матич. 1:0!
11-метровый был назначен за нарушение в штрафной площади против Хайме Ромеро.
* * * 20:00
Матч «Карабах» - «Шериф» начался.
Пока счет 0:0.
* * * 19:24
Объявлены составы «Карабаха» и «Шерифа».
«Карабах» - Шахруддин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Кевин Медина, Максим Медведев, Дональд Герье, Гара Гараев, Урош Матич, Филип Озобич, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Махир Эмрели.
«Шериф» - Дмитрий Челядник, Андрей Петелеу, Кристиано, Фейт Обилор, Усман Н`Диайе, Андрей Лукич, Уильям Парра, Бенедикт Миоч, Шарль Петро, Габриэль Бобан, Анатоль Абанг.
* * * 19:14
Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным. Напомним, что в 1-м квалификационном раунде «Карабах» в Баку разгромил «Силекс» из Северной Македонии – 4:0. «Шериф» же на своем поле взял верх над «Фолой» из Люксембурга – 2:0.
«Карабах» и «Шериф» дважды встречались в еврокубках, и оба раза дальше проходил чемпион Азербайджана. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2017/18 агдамцы после нулевой ничьи в Баку победили в Тирасполе со счетом 2:1 и в первый и пока в последний раз вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов. А затем еще и одолели датский «Копенгаген», что позволило добиться исторического выхода в групповую стадию.
Второе свидание сильнейших клубов Азербайджана и Молдовы состоялось в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2018/19. У себя «Шериф» выиграл 1:0, но затем был бит в Баку – 0:3. Если «Карабах» пройдет «Шериф», то 15 или 16 сентября сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии состоится 31 августа. Если же «Карабах» уступит молдованам, то 17 сентября поборется в 3-м раунде Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 1 сентября.