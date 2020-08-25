Ученые раскритиковали необходимость дистанции для защиты от коронавируса

Британские ученые пришли к выводу, что рекомендации по соблюдению дистанции в 2 метра между людьми с целью предотвратить распространение и защититься от коронавируса основаны на устаревших научных данных, относящихся к 1940-м годам. Об этом пишет Independent.

Специалисты считают, что дистанцирование не должно быть центральным элементом мер, и надо исходить из различных условий при составлении правил борьбы с COVID-19. Ученые подчеркивают, что более гибкие инструкции позволили бы вернуться к привычной жизни и наладить экономику стран.

«На распространение вирусных частиц влияет множество факторов, в том числе поток воздуха. Данные свидетельствуют о том, что Sars-CoV-2 может преодолевать расстояние более двух метров во время таких действий, как кашель и крик», — говорят они, настаивая, что за основу рекомендаций для людей надо брать факторы, в числе которых тип деятельности, условия — закрытые помещения или места на открытом воздухе, уровень вентиляции и ношение масок.

По словам ученых, также следует учитывать продолжительность контакта, восприимчивость человека к инфекции и вирусную нагрузку передатчика. Исходя из всех этих данных, говорят специалисты, надо выстраивать комплексный подход к сдерживанию пандемии.