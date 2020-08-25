Белый дом отказался принимать испытания российской вакцины от COVID-19

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины против коронавируса, передает РИА Новости.

"Мы не примем иностранные испытания от России. Российские испытания… я бы не стал принимать эту вакцину", - сказал Медоуз в интервью изданию Politico, отметив, что в США намерены следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов, а "не обходить правила".

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности, которые позволяют произвести 500 миллионов доз за год.