Российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», пишет «Лента.ру».

На видео, опубликованном каналом, видно, как несколько боевых машин под российскими флагами обгоняют два БТР с флагами США и блокируют им дорогу. В небе в это время летает вертолет Ми-8.

Момент столкновения двух БТР попал на видео других очевидцев, ролик опубликован в Twitter-аккаунте Last Defender.

Уточняется, что с российской стороны в «гонках» участвовали БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал». Пользователь Twitter Wladimir пояснил, что инцидент произошел 24 августа.