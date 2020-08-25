И Шушу заселяют ливанскими армянами
Две семьи ливанских армян переехали на постоянное жительство в оккупированный Нагорный Карабах, в Шушу. Об этом сообщает пресс-служба офиса главного комиссара по делам диаспоры Армении Заре Синаняна, передает «Спутник-Армения».
«Две семьи ливанских армян переехали на постоянное жительство в Карабах», - говорится в сообщении.
Ранее главари сепаратистского режима в Нагорном Карабахе заявляли, что готовы принять 100–150 семей ливанских армян в разных городах и селах.
Напомним, на прошлой неделе МИД Азербайджана выступил с заявлением о том, что Армения как страна, оккупировавшая территории Азербайджана, продолжает свою незаконную деятельность, в том числе политику заселения на оккупированных ею азербайджанских территориях.
Так, в результате мониторинга, проведенного посредством спутника Azersky ОАО Azerkosmos, подтвержден факт незаконного строительства жилья на территории оккупированного Кельбаджарского района.