Отдел спорта 20:53

Главные тренеры азербайджанских футбольных клубов «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» верят в успех своих команд в завтрашних матчах 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Наставник «Нефтчи» Физули Мамедов перед игрой с командой «Шкупи» из Северной Македонии говорит, что бакинский клуб полностью готов к игре. «С нетерпением ждем стартового свистка, - заявил он на сегодняшней предматчевой пресс-конференции. - Мы хорошо проанализировали соперника. Сделаем все, чтобы победить. Мы знаем свою силу, и нам неважно, кто у нас в соперниках. Но это не означает, что мы несерьезно относимся к «Шкупи». У наших футболистов есть полная информация о македонской команде. «Шкупи» - хорошая команда. Выделить какого-то игрока отдельно в их составе не могу. Эльвин Юнусзаде играет за «Шкупи», но я об этом особо ничего сказать не могу. Да, Эльвин хорошо знает азербайджанский футбол. Но такие вещи нас не пугают, а наоборот, мотивируют. Трансферы? Очень хотелось бы, чтобы футболисты, которые нам нравятся, уже были бы в команде. Но есть такие игроки, которые не хотят ехать к нам. Или бывает, что их семьи не хотят. А порой не удается согласовать финансовые вопросы. Но мы уже договорились с одним форвардом, которого выбрали. Из-за пандемии есть проблемы с документами. Но надеюсь, что к следующему нашему матчу в чемпионате он уже будет с нами».

Рулевой «Кешля» Юнис Гусейнов несмотря на то, что только недавно возглавил команду, считает, что бронзовым призерам чемпионата страны вполне по силам пройти албанский «Лячи». «Нас вдохновила победа в 1-м туре Премьер-лиги, - говорит Гусейнов. - Верю, что сможем показать хороший футбол и в завтрашней встрече и одержать победу. Эту уверенность в меня вселяют наши игроки. Соперник не слаб. Будет тяжело, но я верю в успешный исход матча. У нас только один травмированный - Шахрух Гадоев». Мы смотрели матчи с участием «Лячи». У них сильная линия нападения. Их форвард является бомбардиром первенства Албании. Так же у них есть хороший плеймейкер. Артур Батиста является номинальным защитником. Но он способен играть и на позиции крайнего полузащитника. Вполне возможно, что завтра он выйдет на поле. Что касается других позиций, я не хочу раскрывать все карты. Завтра вы все увидите».