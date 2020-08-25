Мамедов, Гусейнов и Аббасов полны оптимизма Завтра – Лига Европы
Главные тренеры азербайджанских футбольных клубов «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» верят в успех своих команд в завтрашних матчах 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Наставник «Нефтчи» Физули Мамедов перед игрой с командой «Шкупи» из Северной Македонии говорит, что бакинский клуб полностью готов к игре.
«С нетерпением ждем стартового свистка, - заявил он на сегодняшней предматчевой пресс-конференции. - Мы хорошо проанализировали соперника. Сделаем все, чтобы победить. Мы знаем свою силу, и нам неважно, кто у нас в соперниках. Но это не означает, что мы несерьезно относимся к «Шкупи». У наших футболистов есть полная информация о македонской команде.
«Шкупи» - хорошая команда. Выделить какого-то игрока отдельно в их составе не могу. Эльвин Юнусзаде играет за «Шкупи», но я об этом особо ничего сказать не могу. Да, Эльвин хорошо знает азербайджанский футбол. Но такие вещи нас не пугают, а наоборот, мотивируют.
Трансферы? Очень хотелось бы, чтобы футболисты, которые нам нравятся, уже были бы в команде. Но есть такие игроки, которые не хотят ехать к нам. Или бывает, что их семьи не хотят. А порой не удается согласовать финансовые вопросы. Но мы уже договорились с одним форвардом, которого выбрали. Из-за пандемии есть проблемы с документами. Но надеюсь, что к следующему нашему матчу в чемпионате он уже будет с нами».
Рулевой «Кешля» Юнис Гусейнов несмотря на то, что только недавно возглавил команду, считает, что бронзовым призерам чемпионата страны вполне по силам пройти албанский «Лячи».
«Нас вдохновила победа в 1-м туре Премьер-лиги, - говорит Гусейнов. - Верю, что сможем показать хороший футбол и в завтрашней встрече и одержать победу. Эту уверенность в меня вселяют наши игроки. Соперник не слаб. Будет тяжело, но я верю в успешный исход матча. У нас только один травмированный - Шахрух Гадоев».
Мы смотрели матчи с участием «Лячи». У них сильная линия нападения. Их форвард является бомбардиром первенства Албании. Так же у них есть хороший плеймейкер. Артур Батиста является номинальным защитником. Но он способен играть и на позиции крайнего полузащитника. Вполне возможно, что завтра он выйдет на поле.
Что касается других позиций, я не хочу раскрывать все карты. Завтра вы все увидите».
Главный тренер «Сумгаита» Айхан Аббасов перед игрой с еще одним македонским клубом «Шкендией» заявил, что об этом дне – дебюте в еврокубках - в Сумгаите мечтали очень давно.
«Наступает тот день, о котором мы мечтали. Мы всегда этого хотели. Наш соперник – самый популярный клуб своей страны. В нашем составе произошли изменения. Верю, что завтра мы будем действовать самоотверженно. Хотелось бы, чтобы наши болельщики были с нами. Но и без них у нас есть преимущество своего поля. Рад, что обошлись без кадровых потерь.
Мы хорошо проанализировали соперника. Знаем их слабые и сильные стороны.
Нашу команду покинуло столько легионеров, что могут возникнуть трудности. А новые игроки поздно к нам подключились. Я не хочу оправдываться, мы в любом случае хотим добиться успеха. Надо играть, несмотря ни на что.
Я знаю, что один из игроков «Шкендии» заразился коронавирусом и не приехал в Баку. Мог ли он заразить других футболистов? Они сдали тест перед приездом сюда. Не думаю, что они подвергнут нас опасности.
Не хотелось бы доводить завтра до серии пенальти. Надеюсь, чтовсе решим в основное время. Пройти один раунд для нас будет большим опытом».
Матч «Нефтчи» - «Шкупи» пройдет на стадионе «Баксель Арена» и начнется в 20:00. В это же время в Сумгаите на стадионе «Капитал Банк Арена» стартует игра местной команды со «Шкендией». А в 21:00 на «АСК Арене» начнется встреча между «Кешля» и «Лячи».