Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии возросло за сутки на 1 367, что является максимальным показателем с начала мая. Как передает ТАСС, такие данные распространило в среду министерство здравоохранения республики.

Суточный показатель новых заражений 22 августа превысил в Италии тысячу, на следующий день было выявлено уже 1 210 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 262 540, из которых 206 329 вылечились и 35 458 умерли. За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 13 человек.

Свыше 93 тыс. человек прошли тестирование на коронавирус за минувшие сутки при средних 50 тыс. в день. Число госпитализированных в больницах страны сократилось на три человека по сравнению с данными за вторник. На три человека - до 69 - увеличилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Наибольшее число (269) новых заражений зафиксировано в северной Ломбардии, которая считалась эпицентром локальной вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания. 162 человека заразились в столичной Лацио, где традиционно наиболее высокое число госпитализированных. Растет число инфицированных в Тоскане. Специалисты связывают рост заражений с летним отдыхом граждан, в том числе за рубежом.