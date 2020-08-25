Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении

Уточняется, что новое заявление Чепмен сможет подать в 2022 году. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, однако ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».

В 2018 году преступник рассказал, что специально использовал экспансивные пули, чтобы наверняка убить Леннона. Чепмен подчеркнул, что с каждым годом испытывает все больше стыда из-за совершенного преступления. Он добавил, что пытался отговорить себя от убийства, однако «был уже слишком погружен в это».

8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава. Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет.