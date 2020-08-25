Трамп отправит войска в Висконсин для подавления беспорядков
Власти США направят в среду федеральных силовиков и национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы помочь местным правоохранителям на фоне разгоревшихся там акций протеста, переросших в погромы, заявил президент США Дональд Трамп.
We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020
В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией. Власти объявили комендантский час и ввели более 160 гвардейцев. В среду полиция Кеноши сообщила о двух погибших при стрельбе ночью.
"Мы не допустим грабежи, поджоги, насилие и беззаконие на американских улицах. Моя команда только что закончила телефонный разговор с губернатором (Висконсина Тони) Эверсом, который согласился принять федеральную поддержку… Сегодня я направлю федеральных правоохранителей и Национальную гвардию в Кеношу, Висконсин, для восстановления закона и порядка!" - написал Трамп в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что власти города обратились к Эверсу с просьбой прислать 1,5 тысячи служащих нацгвардии штата. Ограниченный контингент гвардейцев уже находится в городе.