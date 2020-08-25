В Греции рекордное число новых случаев коронавируса

В Греции за минувшие сутки выявлены 293 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 22 туристов при въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения. Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии.

Общее число заразившихся за все время возросло до 9280. За минувшие сутки пять человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 248 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 33 человека. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 145 человек, говорится в сообщении.

В последние недели растет количество инфицированных коронавирусом. В связи с этим власти Греции ужесточили ограничительные меры.