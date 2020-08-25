«Это была очень важная игра. Поздравляю моих футболистов. К концу матча игроки устали, но смогли сохранить победный счет. Возможно, это выглядело блекло. Но мы не реализовали ряд голевых эпизодов, и поэтому концовка получилась нервной. Тем не менее, мы прошли дальше и обеспечили себе как минимум раунд плей-офф Лиги Европы.

Не сказал бы, что мы успокоились после того, как «Шериф» остался в меньшинстве. Просто когда соперник проигрывает, он пытается быть активным. Два-три раза «Шериф» в течение 3-5 минут контролировал игру. В целом же матч проходил под нашу диктовку.

Смог ли Урош Матич заменить ушедшего Мичела? При Мичеле у нас была другая система игры. Сегодня ради баланса в игре Матич часто опускается ниже. Пока он не полностью набрал форму. Мы увидим еще более сильного Матича. Он не тренировался 4-5 месяцев. Его опыт и мастерство нам еще сильно помогут.

Как отразится вызов большого количества игроков «Карабаха» в сборную Азербайджана? Будет тяжело. Самую большую нагрузку футболист получает в игре. Нужно много времени для восстановления. В целом календарь очень напряженный. Будем играть в более плотном режиме, чем раньше. Следствием этого могут быть травмы. Но тут многое зависит от самих игроков. Они должны внимательно относится к своему отдыху».