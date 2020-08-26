Власти штатов Техас и Луизиана предписали или рекомендовали эвакуироваться примерно 1,5 млн местных жителей в связи с приближением урагана "Лаура", который находится сейчас в Мексиканском заливе, передает ТАСС.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет сейчас около 55,9 м/с и продолжает расти. Ураган движется на северо-запад со скоростью 7,1 м/с.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Лаура" достигнет побережья Техаса и Луизианы в течение суток. К этому времени ураган может усилиться до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Это означает, что речь идет о порывах ветра такой силы, при которых будут повалены почти все деревья, нанесен серьезный ущерб даже прочным постройкам.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.