"Карабах" будет "сеяным" при жеребьевке 3-го раунда Лиги чемпионов
Чемпион Азербайджана "Карабах" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов получит в соперники относительно слабую команду.
Подопечные Гурбана Гурбанова будет среди "сеяных" во время жеребьевки, которая состоится 31 августа.
"Карабах" попал в число "сеяных" благодаря сегодняшнему поражению болгарского "Людогореца".
Полный список возможных соперников "Карабаха" в 3-м раунде станет известен сегодня ночью.
Напомним, что сегодня наш чемпион обыграл в матче 2-го раунда молдавский "Шериф" - 2:1.