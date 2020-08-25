Тяжелое ДТП в Агдаше: есть погибшие и раненые

В Агдаше произошло тяжелое ДТП, в котором погибли три человека и еще два получили травмы различной степени тяжести, передает Qafqazinfo.

Согласно информации, автомобиль ВАЗ-2106, управляемый 33-летним Сахаветом Мамедовым, потерял управление и врезался в дерево на обочине трассы.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 22-летний Насиб Алияров, 26-летний Насир Алияров и 22-летний Шамистан Гарибов.

Водитель и другой пассажир автомобиля были доставлены в Центральную больницу района.

По факту ДТП начато расследование.