Комиссар ЕС нарушил коронавирусный режим и отправился в отставку

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган ушел в отставку после того, как нарушил коронавирусные ограничения, действующие в Ирландии.

Как сообщали СМИ, он посетил ужин гольф-компании, на котором присутствовали около 80 гостей. Это является грубым нарушением правил, введенных ирландскими властями в связи с коронавирусом.

Также присутствовавшая на ужине глава Минсельхоза страны Дара Каллири подала в отставку. Фил Хоган сперва рассчитывал ограничиться публичными извинениями, однако впоследствии принял решение об отставке.

Об этом заявила в среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.