Отдел информации 09:25

Одной из визитных карточек Баку в последние годы стали благоустроенность и чистота города. И заслуга в этом, прежде всего, коммунальных служб столицы, всех тех, кто ежедневно трудится на улицах и площадях, чтобы они сияли чистотой, чтобы были политы и ухожены каждое дерево, каждая клумба, а свежая краска скамеек обещала отдых всем бакинцам и гостям города. Разумеется, нельзя исключать и постоянные заботу и контроль Исполнительной Власти Баку, которая уделяет первостепенное внимание санитарно-гигиеническим мероприятиям в городе, регулярно проводит мониторинги в различных его частях и анализирует возникающие проблемы. А в период пандемии, по понятным причинам, все эти меры многократно усилились.

Однако если в центре города и его районах ситуацию с чистотой улиц и своевременным вывозом мусора можно оценить положительно, то на окраинах и в поселках Баку, где коммунальными вопросами занимаются муниципалитеты и представительства Исполнительной власти, сохраняются определенные проблемы. В этой связи Бакинской Исполнительной властью были проведены контрольные проверки санитарного состояния поселков Бинагадинского района. Изучение положения дел на местах по просьбе жителей подтвердило наличие проблем в этой области. В частности, в поселках Ходжасан, Бинагади и 28 мая в глаза бросается целый ряд серьезных недостатков, принявших хронический характер. Это, в свою очередь, стало объектом обсуждения данного вопроса под руководством мэра города в Бинагадинском районе.

Как отметил Эльдар Азизов, сегодня благодаря поддержке президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой у коммунальных структур города нет никаких проблем с материально-техническим обеспечением. Как указал мэр, нужно лишь правильно использовать имеющиеся возможности и человеческий фактор. Удивление вызывает тот факт, что в поселке Ходжасан к таким работам привлечены 58 социальных работников. С таким количеством людей можно навести порядок не только в этом поселке, но и в соседнем. Интересно, чем занимается армия этих людей? Так же было отмечено, что в районе научились обосновывать, почему не получается вместо того, чтобы решать вопросы. За недостатки в работе коммунальных служб мэр города объявил выговор заместителю главы ИВ Бинагадинского района Ильгару Сулейманову, начальнику хозяйственного отдела Азеру Керимову и представителю ИВ по поселку Ходжасан Аликраму Хагвердиеву. Еще несколько ответственных работников района строго предупреждены и всем поручено в кратчайшие сроки устранить недостатки.