В России заявили о желании Азербайджана купить вакцину от коронавируса

Многие страны выразили желание приобрести российскую вакцину против коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С таким заявлением она выступила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал "Россия 24".

"Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание приобретения вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира", – сказала Голикова.

При этом, по словам вице-премьера, ряд стран готов к разным формам сотрудничества с Россией. Речь идет, в частности, о совместной разработке вакцины, о локализации производства и о поставках гуманитарной помощи.

Среди стран, обратившихся к России, Голикова назвала Азербайджан, Белоруссию, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан. Ранее интерес к российской вакцине проявила Сербия.

"26 стран внимательно наблюдают за теми результатами клинических исследований на третьей фазе "Спутника V", – сказала она.