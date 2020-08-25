По словам судьи Кэмерона Мандера, преступления Тарранта настолько ужасны и бесчеловечны, что даже пожизненное нахождение в тюрьме не сможет их искупить.

Уроженец Австралии Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях в Новой Зеландии, приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Как пишет Associated Press, это первый подобный приговор в Новой Зеландии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала решение суда Крайстчерча, который приговорил напавшего на мечети австралийца к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. В ходе пресс-конференции по итогам суда в Веллингтоне глава правительства отметила, что испытала облегчение после вынесения приговора.

"Я надеюсь, что это последний случай, когда у нас есть хоть какой-то повод услышать или произнести имя террориста, совершившего это нападение. Он заслуживает жизни в полном и абсолютном молчании", - сказала Ардерн, обращаясь к пострадавшим и родственникам жертв теракта в Крайстчерче.

В понедельник, 24 августа, в суде Крайстчерча начались судебные слушания по делу о терактах в двух мечетях города. По итогам заседания, продлившегося четыре дня, напавший на мечети австралиец Брентон Таррант был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Ранее он признал свою вину и отказался от услуг адвокатов.

Нападения на мечети в Крайстчерче произошли 15 марта прошлого года. В результате погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актами. Нападавший 29-летний австралиец Брентон Таррант накануне атак опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.