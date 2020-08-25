Из-за заразившегося коронавирусом журналиста закрыли парламент

Это решение было принято после экстренного обсуждения ситуации, уточнил источник агентства.

Национальная Ассамблея Республики Корея временно прекращает работу из-за того, что один фотограф в парламентском пуле заразился коронавирусом, сообщает "Ренхап".

Известно, что утром в четверг этот фотограф успел посетить одно из мероприятий, а затем пришли результаты его теста. Установлено, что с заразившимся контактировали больше 50 человек, в том числе 14 высокопоставленных представителей правящей партии. Вероятно, им всем придется сдать анализы и самоизолироваться, передает Интерфакс.

В минувшую среду стало известно, что ряд правительственных ведомств приостановили работу, поскольку и там были выявлены случаи коронавирусной инфекции.

В Сеуле, Инчхоне и в Кенги в начале августа власти вновь остановили работу ряда общественных мест, включая ночные клубы и музеи. Запрещены собрания более 50 человек в помещении и более 100 человек на улице.

С начала пандемии в Южной Корее выявили 18 706 заразившихся, в том числе 441 - за последние сутки. Умерли 313 заболевших.