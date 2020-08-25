Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры затронули вопросы двусторонних отношений, обсудили региональные события, включая напряженность в Восточном Средиземноморье, передает Anadolu со ссылкой на Управление по связям администрации главы республики.

Согласнои информации агентства, в ходе беседы Эрдоган отметил, что Турция не занимается дестабилизацией обстановки в Восточном Средиземноморье. Он также подчеркнул, что турецкие власти "конкретными действиями" продемонстрировали желание ослабить напряженность и наладить диалог.

По словам помощника пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность ростом напряженности между союзниками Вашингтона по НАТО - Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.

«Диалог - это единственный способ урегулирования разногласий между Турцией и Грацией», - привел слова американского лидера Дир.