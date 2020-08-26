Впервые в Азербайджане: Банк Республика запустил чат-бот в WhatsApp

Банк Республика, который уделяет особое внимание развитию цифрового банкинга и повышению удовлетворенности клиентов в нашей стране, представил еще одно новшество на рынке. Впервые в Азербайджане банк запустил новую услугу чат-бота для своих клиентов через WhatsApp Messenger.

Вы все еще звоните в банк для получения ответов на ваши запросы? Вынуждены ждать своей очереди на телефоне? В этом больше нет необходимости!

Благодаря новой услуге клиенты смогут получить ответы на самые важные вопросы, адресованные банку, в течение 24 часов, не приходя в банк, не тратя времени на звонки.

Все, что вам нужно сделать, это написать и отправить ключевое слово (“кредит”, “депозит”, “карта” и т.д.) в WhatsApp Messenger на номер (51) 4 144 144. Бот автоматически проанализирует ваш запрос и оперативно предоставит необходимую информацию.

Чат-бот, помимо ответов на вопросы клиентов, дает возможность произвести онлайн-заказ банковских продуктов, предоставляет подробную информацию о продуктах и сервисах, направляет клиентов на основе их ответов, а также может дать информацию о ближайшем отделении или банкомате.

«Мы очень рады, что впервые в нашей стране Банк Республика запустил чат-бот на самом популярном мессенджере в Азербайджане WhatsApp. С новым чат-ботом наши клиенты смогут легко и просто найти ответы на свои вопросы, сэкономив время. На начальном этапе нашим клиентам будет предоставлена полностью автоматизированная поддержка наиболее востребованных продуктов при обращении в банк – заявка на кредит и онлайн-заказ пластиковых карт. На следующем этапе база данных чат-бота будет еще более расширена на основе запросов клиентов, что создаст возможность расширить список предоставляемых продуктов и услуг на платформе чат-бота», - отметил Анар Гамидов, директор департамента розничных продаж Банка Республика.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144