В США российских военных обвинили в провоцировании ДТП в Сирии

Несколько американских военных получили легкие ранения в результате ДТП с российским военным конвоем, произошедшего 25 августа в провинции Хасака на востоке Сирии.

По данным источников CNN, российские военные пошли на преднамеренное столкновение с американским автомобилем, из-за чего до четырех военнослужащих США отделались травмами, сравнимыми с сотрясением мозга.

В Белом доме подобные действия российской стороны назвали небезопасными и непрофессиональными. Как говорится в заявлении Совета национальной безопасности США, которое цитирует «Интерфакс», этот инцидент стал нарушением договоренностей по предотвращению конфликтных ситуаций, согласованных США и Россией в декабре 2019 года.