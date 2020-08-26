Анкара: Париж подстрекает Афины к противостоянию с Турцией

Действия Франции способствуют росту напряженности в восточной части Средиземноморья, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя переброску на юг Кипра самолетов ВМС Франции под предлогом участия в совместных учениях с Грецией, Италией и греческой частью Кипра. Об этом пишет Anadolu.

Аксой подчеркнул, что Франция не входит в число стран-гарантов договоренностей от 1960 года по Кипру и любая временная или долгосрочная дислокация французской авиации на острове незаконна.

По словам турецкого дипломата, Париж подстрекает Афины и греков-киприотов к противостоянию с Турцией. «Вновь заявляем, что любые шаги, игнорирующие интересы Турции и турецкой общины Кипра, обречены на провал», - подчеркнул Аксой.