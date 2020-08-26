Мехрибан Алиева поблагодарила поздравивших ее с днем рождения
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила за поздравления с днем ее рождения.
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Nə qədər saf, təsiredici sözlər, gözəl, xoş arzular! Bu qədər ürəkdən ifadə edilmiş hisslər! Ad günü təbriklərinə görə hamıya minnətdaram! Sevginizə, etimadınıza, hörmətinizə, diqqət və səmimiyyətinizə görə təşəkkür edirəm! Qəlbləri hərarətləndirən duyğu və sözlərinizə görə çox sağ olun! Sizin hər birinizə və doğmalarınıza möhkəm cansağlığı, xoş əhval-ruhiyyə, tükənməz sevgi və xoşbəxtlik arzulayıram! Сколько душевных, трогательных слов, прекрасных, добрых пожеланий! Сколько всего выражено так сердечно! Благодарю всех за поздравления с днём рождения! Спасибо за вашу любовь, доверие, уважение, внимание и искренность! Спасибо за теплоту ваших чувств и слов! Желаю всем вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви и счастья!
"Сколько душевных, трогательных слов, прекрасных, добрых пожеланий! Сколько всего выражено так сердечно! Благодарю всех за поздравления с днем рождения! Спасибо за вашу любовь, доверие, уважение, внимание и искренность! Спасибо за теплоту ваших чувств и слов! Желаю всем вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви и счастья!" - говорится в публикации.