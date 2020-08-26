Сиязань, Бейлаган и Барда… Аутсайдеры Первой лиги FIFA20

16-18-е места занимают команды Siazan Castles, Beylaqan Lynx и Barda Knights, которые поднялись в Первую лигу из Второго дивизиона. А на последних двух местах идут Zaqatala Foresters и Qakh Berkuts, которые были аутсайдерами и в прошлом сезоне, но смогли удержаться в Первой лиге.

Упомянутые выше команды по количеству побед значительно отстают от других коллективов. Несмотря на то, что в некоторых турах они демонстрировали успешную игру, в целом матчи показали, что противостоять фаворитам им крайне сложно.

Правда, загатальцы в какой-то момент поднялись на 13-е место, но удачная серия продлилась недолго, и сейчас команда занимает 19-ю позицию.

Идущая последней команда из Гаха свою первую победу одержала на третьей неделе чемпионата. После 25 туров у гахцев в активе только три выигрыша.

Также стоит отметить, что аутсайдеры имеют крайне низкую результативность, а если так, то изменить ситуацию им будет очень сложно, хотя до конца чемпионата еще 13 туров.

Все игры Первой лиги FIFA20 транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 - на телеканале Idman TV.

Наряду с этим всю информацию о Первой лиге FIFA20 можно получить на сайте fifa.gla.az, специально созданном Gaming League Azerbaijan.

Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank.