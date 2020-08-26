Армения хочет создать стотысячную армию добровольцев против Азербайджана и Турции

12:07

Как сообщал ранее haqqin.az, министерство обороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект, который предусматривает параллельно с Вооруженными силами создание ополчения. Руководство им будет осуществлять начальник Генерального штаба Вооруженных сил посредством штаба ополчения. Проект, который предусматривает внесение изменений в закон «Об обороне», опубликован на едином сайте для публикации проектов правовых актов Министерства юстиции Армении. Согласно проекту, ополчение - это система добровольного участия граждан в вооруженной защите Армении в условиях вооруженного нападения на Армению, при наличии непосредственной опасности этого или в условиях военных действий.

Председатель Союза добровольцев «Еркрапа», депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Сасун Микаелян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что для воюющей страны ополчение является необходимостью, эта идея обсуждается уже несколько лет «Военные это обсуждают. Но это обсуждается не год, а уже долгое время, и должно быть реализовано. У нас многовековой враг, мы окружены врагами, - сказал Микаелян. - Ополчение не означает 10 тысяч или 20-70 тысяч человек, в ополчении должно быть как минимум 100 тысяч человек и больше. Поскольку каждую секунду, каждую минуту могут произойти непредсказуемые нападения, без ополчения невозможно. Мы всегда должны быть готовы, я всегда это говорил и снова повторяю», - сказал Микаелян. На вопрос, не достаточно ли Вооруженных сил Армении, депутат правящей фракции ответил: «Вы знаете о последней агрессии Турции, какую готовность Турция выразила в связи с Азербайджаном. Следовательно, это не значит, что наши Вооруженные силы не боеспособны, не готовы, но у нас должно быть ополчение, потому что, если, не дай Бог, произойдет что-то подобное, нам нужны войска». Ополченцы будут иметь закрепленное за ними оружие и форму. Ополченец назначается на соответствующую должность приказом начальника штаба ополчения.