Северная Корея разрешила стрелять на поражение на границе с Китаем

Отмечается, что военным разрешили стрелять на поражение в любого, кто приблизится к границе на расстояние километра.

Власти КНДР ужесточили контроль на границе с Китаем, передает радио RFA со ссылкой на источник.

"Полиция города Хверён опубликовала предупреждение от имени министерства общественной безопасности, в котором говорится, что коронавирус распространился везде, кроме КНДР, и что враги пытаются занести его в народную республику через границы", - цитирует ТАСС сообщение радиостанции.

По данным радио, особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1,4 тыс. км.

Другой источник подтвердил RFA, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны.

Граница с соседней КНР, проходящая по реке Амноккан (Ялуцзян), всегда охранялась довольно слабо, чем на протяжении десятилетий пользовались перебежчики и контрабандисты. После начала пандемии в январе КНДР закрыла свои границы. По официальным данным, в стране до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.