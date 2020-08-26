В эту пятницу европейская лотерея Euromillions разыграет огромный приз, сумма которого составит 140 миллионов евро. Этот джекпот - не только самый крупный лотерейный приз в Европе, но и крупнейший в мире на сегодняшний день. Но самое главное, желающие из Азербайджана могут официально принять участие в тираже !

Значительный рост продажи билетов уже наблюдается по всей Европе, как это обычно происходит с увеличением джекпота. Принять участие в предстоящем розыгрыше могут и жители Азербайджана, купив официальные билеты EuroMillions онлайн на сайте Thelotter.com, ведущем в мире сервисе для покупки лотерейных билетов онлайн.

«Мы гордимся тем, что предлагаем наши услуги клиентам из Азербайджана», - заявляет представитель компании Адриан Кореманс. «Это работает так: местные агенты TheLotter в Испании приобретают билеты у официального поставщика от вашего имени и загружают отсканированное изображение ваших билетов до начала тиража. В случае выигрыша вы получите приз целиком, сайт не взимает комиссии с выигрышей».

Как играть в Евромиллионы?

Когда вы покупаете билет Евромиллионов, вам в общей сложности нужно выбрать 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера Lucky Star от 1 до 10. Если и основные, и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш! А если вам удастся сделать это в ночь с пятницы на субботу, то вы получите €140 миллионов!

Как принять участие в тираже Евромиллионов из Азербайджана?

Вы сможете покупать билеты Евромиллионов онлайн, не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте theLotter.com. Просто оформите заказ на странице ЕвроМиллионов на сайте, и представитель theLotter купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

Шанс выиграть €140 млн выпадает не каждый день. Не ждите, пока эта огромная сумма окажется в чужом кармане! Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов, купив билет онлайн на сайте theLotter.com! Желаем удачи!